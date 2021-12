Ciclismo: ufficiale l’approdo di Mark Padun alla EF Pro Cycling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata, Mark Padun è un nuovo corridore della EF Pro Cycling. Il 25enne ciclista ucraino lascia dunque il team Bahrain-Victorious per approdare alla squadra statunitense, dove avrà un ruolo più importante nelle corse a tappe di una settimana e nei grandi giri. E’ stata una stagione sicuramente molto positiva per Padun, che ha ottenuto due vittorie al Giro del Delfinato, una tappa al Tour of The Alps e poi anche un’altra, oltre al successo nella classifica generale, alla Adriatica Ionica Race. L’ucraino si è messo sicuramente in mostra e ha attirato su di sé l’attenzione di molte squadre e tra queste proprio la EF. Le prime parole di Mark Padun sulla sua nuova squadra: “Questa è la squadra giusta per me. Quando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata,è un nuovo corridore della EF Pro. Il 25enne ciclista ucraino lascia dunque il team Bahrain-Victorious per approdaresquadra statunitense, dove avrà un ruolo più importante nelle corse a tappe di una settimana e nei grandi giri. E’ stata una stagione sicuramente molto positiva per, che ha ottenuto due vittorie al Giro del Delfinato, una tappa al Tour of The Alps e poi anche un’altra, oltre al successo nella classifica generale,Adriatica Ionica Race. L’ucraino si è messo sicuramente in mostra e ha attirato su di sé l’attenzione di molte squadre e tra queste proprio la EF. Le prime parole disulla sua nuova squadra: “Questa è la squadra giusta per me. Quando ...

Advertising

cyclingoo : ?? EF Pro Cycling, ufficiale l’arrivo di Mark Padun: “Voglio diventare un corridore da grandi giri” / By… - AndrewRussel15 : RT @IlPedaleRosa: Ecco l'elenco ufficiale degli U.C.I. Women's World Tour Teams per la stagione 2022: - IlPedaleRosa : Ecco l'elenco ufficiale degli U.C.I. Women's World Tour Teams per la stagione 2022: - ilpodsport : #Ciclismo Cavendish, il rinnovo è ufficiale: 'Non vedo l’ora di cominciare' #ilpodsport - dpazosherrero : RT @Gazzetta_it: Cavendish, il rinnovo è ufficiale: 'Non vedo l’ora di cominciare' -