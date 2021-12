Ciclismo | Moscon | Penso già alla prossima Roubaix

Advertising

sportal_it : Gianni Moscon, messaggio a Vincenzo Nibali -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Moscon

: "Ci sto già pensando" In una intervista a Oasport Gianniha dichiarato di pensare già alla Roubaix 2022, dimenticando quello che è successo quest'anno: "Ho dormito dopo la gara - le ...'Sì, esatto, abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso e non ci sono problemi. Si procede.' Dopo sei anni nel gruppo Sky - Ineos inizia per te una nuova avventura. Che cosa ti porti dietro da ...L'italiano, fresco di passaggio all'Astana, punta già alla Roubaix 2022 dopo la delusione di quest'anno: farà anche tutte le classiche fino a Liegi ...Gianni Moscon non è il tipo che si perde in parole ("poche parole ma tanti fatti" è uno dei suoi motti, ndr), ma si affida agli obiettivi da centrare e per le prossime due stagioni lo farà con i "cele ...