Ciclismo, Mark Cavendish: “Penso di poter tornare a vincere nel 2022. Amo ancora questo sport” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mark Cavendish non si scoraggia dopo la brutta caduta della Sei Giorni di Gand e mette già nel mirino il 2022 con l’obiettivo di tornare a vincere, anche se al momento è costretto ad affrontare dei brevi allenamenti indoor in seguito agli infortuni rimediati. “Ovviamente questo non è ideale, ma Penso comunque che tornerò a vincere l’anno prossimo. Non so cosa e quanto vincerò, ma sono abbastanza fiducioso, altrimenti mi sarei fermato. Sarebbe stato un buon anno per fermarsi, dopo aver dimostrato di poter tornare al top. Ma so di essere ancora su una traiettoria ascendente. E amo ancora questo sport“, spiega lo sprinter dell’Isola di Man una settimana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021)non si scoraggia dopo la brutta caduta della Sei Giorni di Gand e mette già nel mirino ilcon l’obiettivo di, anche se al momento è costretto ad affrontare dei brevi allenamenti indoor in seguito agli infortuni rimediati. “Ovviamentenon è ideale, macomunque che tornerò al’anno prossimo. Non so cosa e quanto vincerò, ma sono abbastanza fiducioso, altrimenti mi sarei fermato. Sarebbe stato un buon anno per fermarsi, dopo aver dimostrato dial top. Ma so di esseresu una traiettoria ascendente. E amo“, spiega lo sprinter dell’Isola di Man una settimana ...

