Ci ha lasciato Salvatore Gilardi, icona e amante delle biciclette

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un pezzo della storia delle due ruote nel Sannio se ne è andato oggi. Salvatore Gilardi ha inforcato la bicicletta per l'ultima volta, lui che in Via dei Mulini a Benevento ha consentito ad una miriade di persone, intere generazioni, di spostarsi pedalando. A 72 anni ci ha salutato il meccanico, il piccolo imprenditore, il commerciante, ma soprattutto l'amante delle biciclette, da mezzo privilegiato di trasporto fino agli anni Sessanta, a mezzo quasi dimenticato fino agli anni Settanta / Ottanta, fino a diventare strumento di passione sportiva e amatoriale, nonché di distinzione per nuovi salutisti e appassionati. Negli ultimi anni le nuove generazioni hanno vissuto grazie a Salvatore il Rinascimento della bicicletta.

