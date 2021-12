Chiara Ferragni fa la terza dose poi indossa la tuta sexy che attira le critiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono pronta per i vostri giudizi”, scrive Chiara Ferragni su Instagram. L’influncer ormai conosce benissimo il giochino: posta delle immagini sexy e aspetta i commenti indignati degli hater. “Purché se ne parli”, dice una famosa frase di Oscar Wilde e della Ferragni alla fine, nel bene o nel male, si parla sempre. Chiara sexy si attira le critiche La certezza è una: Chiara Ferragni hot si porta dietro un sacco di critiche. Sei una mamma – Che brutto esempio per tua figlia – Che volgare! – Perché mercifichi così il tuo corpo?, negli anni abbiamo letto un sacco di commenti di questo tipo. La nuova provocazione arriva a un passo dal Natale, con Chiara che posa con addosso una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono pronta per i vostri giudizi”, scrivesu Instagram. L’influncer ormai conosce benissimo il giochino: posta delle immaginie aspetta i commenti indignati degli hater. “Purché se ne parli”, dice una famosa frase di Oscar Wilde e dellaalla fine, nel bene o nel male, si parla sempre.sileLa certezza è una:hot si porta dietro un sacco di. Sei una mamma – Che brutto esempio per tua figlia – Che volgare! – Perché mercifichi così il tuo corpo?, negli anni abbiamo letto un sacco di commenti di questo tipo. La nuova provocazione arriva a un passo dal Natale, conche posa con addosso una ...

SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - isseaus : ieri sono andata a farmi i capelli e uscendo dal parrucchiere sembravo chiara ferragni BOH - EvaRinaldi81 : RT @miogenere_: Fedez e Chiara Ferragni vi prego non smettete mai di pubblicare questi video dove Vittoria ride. Mi rallegra le giornate in… - Miniepity : RT @__bubbletae___: Qui per dire che Kim Taehyung in una settimana su ig ha raggiunto il seguito di chiara ferragni lmao - stanzaselvaggia : RT @DomaniGiornale: La vita stessa di #Fedez e #ChiaraFerragni è stata uno spoiler continuo della serie #TheFerragnez, ora in onda su #Amaz… -