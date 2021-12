Chiara Ferragni fa la terza dose poi indossa la tuta sexy che attira le critiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono pronta per i vostri giudizi”, scrive Chiara Ferragni su Instagram. L’influncer ormai conosce benissimo il giochino: posta delle immagini sexy e aspetta i commenti indignati degli hater. “Purché se ne parli”, dice una famosa frase di Oscar Wilde e della Ferragni alla fine, nel bene o nel male, si parla sempre. Chiara sexy si attira le critiche La certezza è una: Chiara Ferragni hot si porta dietro un sacco di critiche. Sei una mamma – Che brutto esempio per tua figlia – Che volgare! – Perché mercifichi così il tuo corpo?, negli anni abbiamo letto un sacco di commenti di questo tipo. La nuova provocazione arriva a un passo dal Natale, con Chiara che posa con addosso una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono pronta per i vostri giudizi”, scrivesu Instagram. L’influncer ormai conosce benissimo il giochino: posta delle immaginie aspetta i commenti indignati degli hater. “Purché se ne parli”, dice una famosa frase di Oscar Wilde e dellaalla fine, nel bene o nel male, si parla sempre.sileLa certezza è una:hot si porta dietro un sacco di. Sei una mamma – Che brutto esempio per tua figlia – Che volgare! – Perché mercifichi così il tuo corpo?, negli anni abbiamo letto un sacco di commenti di questo tipo. La nuova provocazione arriva a un passo dal Natale, conche posa con addosso una ...

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - _santacecilia : @erikaconlakappa grazie! aveva chiesto anche qualcosa di Chiara Ferragni, ma porca troia hanno dei prezzi altissimi - solemnity4evah : Solo per Chiara Ferragni che ha mandato i followers per Fedez. #Amici21 - giadacristina : @nicolasodano Ahahahahahah che poi con la dermatite che ho non potrei neanche indossarlo un maglione con questa com… - lauracivitelli : RT @IR0NLANG: qui su twitter siamo tutti un po’ dei Fedez, mentre su instagram cerchiamo di essere tutti dei Chiara Ferragni. if you know w… -