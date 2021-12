Chi l’ha visto? puntata del 15 dicembre: parla la donna accusata di aver rapito un pensionato di Avigliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Va in onda stasera, 15 dicembre 2021, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.20, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate. “Non l’ho segregato, è venuto da noi volontariamente”: nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, questa sera in diretta parla Stefania, la donna accusata con il marito di aver rapito un pensionato di Avigliano trovato in cantina, al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Va in onda stasera, 152021, una nuovadi Chi?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.20, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate. “Non l’ho segregato, è venuto da noi volontariamente”: nella nuovadi “Chi?”, questa sera in direttaStefania, lacon il marito diunditrovato in cantina, al ...

Advertising

robertosaviano : Il modello Riace ci ha insegnato che l’accoglienza fa bene non solo a chi è accolto ma anche a chi accoglie. Mimmo… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - gennaromigliore : La Giunta del Senato riconosce che chi ha indagato sulla fondazione #Open lo ha fatto violando la Costituzione. Spi… - WitnesSim0 : Chi ha macchiato la felpa bianca con l’inchiostro rosso e con il caffè? Solo e soltanto io potevo! - Viktoriaduz1 : RT @GuidoDeMartini: ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO., mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Chi l’ha visto? Lukáš Rosol, quando una partita vale una carriera Ubitennis