Chi l’ha Visto, appello per ritrovare la gatta scomparsa: “È molto importante per mia sorella che sta attraversando un momento duro” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “La stiamo cercando senza sosta perché è molto importante, è un supporto psicologico per mia sorella che è in carrozzina: in questo momento sta affrontando un capitolo molto duro della sua vita e quindi è fondamentale anche il suo aiuto”: l’appello, lanciato a Chi l’ha Visto, su RaiTre, riguarda una gattina scomparsa, Tabata, e a farlo è Giulia, una ragazza di Firenze. Trovare la micetta (pelo grigio corto) è molto importante perché l’animale dà conforto e amore alla sorella, affetta da sclerosi multipla. La scomparsa il 23 dicembre, quando Tabata è scesa nel piazzale del condominio ed è scomparsa. Nessun risultato, fa sapere Giulia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “La stiamo cercando senza sosta perché è, è un supporto psicologico per miache è in carrozzina: in questosta affrontando un capitolodella sua vita e quindi è fondamentale anche il suo aiuto”: l’, lanciato a Chi, su RaiTre, riguarda una gattina, Tabata, e a farlo è Giulia, una ragazza di Firenze. Trovare la micetta (pelo grigio corto) èperché l’animale dà conforto e amore alla, affetta da sclerosi multipla. Lail 23 dicembre, quando Tabata è scesa nel piazzale del condominio ed è. Nessun risultato, fa sapere Giulia, ...

Advertising

robertosaviano : Il modello Riace ci ha insegnato che l’accoglienza fa bene non solo a chi è accolto ma anche a chi accoglie. Mimmo… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - gennaromigliore : La Giunta del Senato riconosce che chi ha indagato sulla fondazione #Open lo ha fatto violando la Costituzione. Spi… - Beverari_M : @andsnz @Mario_Supermd @OGiannino @LaStampa Lei ha perfettamente ragione, ma è così. Pertanto dica, si è vero ma...… - BarbiniIvana : RT @_SimplyBen_: Per chi ha cuore, #ilTempoNon cancella emozioni e sentimenti. Ne rafforza il ricordo e la loro memoria può riuscire a farn… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Firenze, appello per la gattina scomparsa a «Chi l’ha visto?» Corriere Fiorentino