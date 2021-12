"Chi è il presidente patriota della Meloni". Senaldi, è chiaro ora? Sinistra ammutolita (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cosa vuol dire "un patriota" per Giorgia Meloni? Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 interviene sulla polemica politica degli ultimi giorni. La leader di Fratelli d'Italia, dal palco di Atreju, ha invocato un nuovo presidente della Repubblica patriota: "Prima cosa - spiega Senaldi - per la Meloni patriota è 'non partigiano', cioè non di parte. Un presidente in grado di rappresentare tutti, anche Fratelli d'Italia. Secondo punto: un presidente che non interpreti la sudditanza dell'Italia all'Unione europea, specie in un momento in cui Bruxelles sta sfornando direttive, progetti di legge e manifestazioni piuttosto discutibili". "In materia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cosa vuol dire "un" per Giorgia? Pietro, condirettore di Libero, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 interviene sulla polemica politica degli ultimi giorni. La leader di Fratelli d'Italia, dal palco di Atreju, ha invocato un nuovoRepubblica: "Prima cosa - spiega- per laè 'non partigiano', cioè non di parte. Unin grado di rappresentare tutti, anche Fratelli d'Italia. Secondo punto: unche non interpreti la sudditanza dell'Italia all'Unione europea, specie in un momento in cui Bruxelles sta sfornando direttive, progetti di legge e manifestazioni piuttosto discutibili". "In materia ...

