“Che emozione grande”. Federica Panicucci può dirlo forte. Le foto confermano che è pazzesco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime settimane girava l’indiscrezione che vedeva Federica Panicucci sempre più lontana dal suo caro programma televisivo, Mattino Cinque, che conduce dal 2013. Molti ipotizzavano che il collega Francesco Vecchi presto avrebbe dovuto proseguire in solitaria. Ma poi la verità è venuta a galla in diretta televisiva. La 54enne non va da nessuna parte, deve solo seguire numerosi impegni. Uno in particolare è stato unico. Durante la puntata di Mattino Cinque, del 10 dicembre scorso, Federica Panicucci ha chiarito: “Mi assenterò in questo periodo perché avrò due impegni davvero importanti da seguire: il primo è il concerto della Vigilia di Natale dall’Auditorium della Conciliazione a Roma, e la sera di Capodanno, il 31 dicembre con Capodanno in musica su Canale 5”. Impegni che devono ancora arrivare. Uno già ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime settimane girava l’indiscrezione che vedevasempre più lontana dal suo caro programma televisivo, Mattino Cinque, che conduce dal 2013. Molti ipotizzavano che il collega Francesco Vecchi presto avrebbe dovuto proseguire in solitaria. Ma poi la verità è venuta a galla in diretta televisiva. La 54enne non va da nessuna parte, deve solo seguire numerosi impegni. Uno in particolare è stato unico. Durante la puntata di Mattino Cinque, del 10 dicembre scorso,ha chiarito: “Mi assenterò in questo periodo perché avrò due impegni davvero importanti da seguire: il primo è il concerto della Vigilia di Natale dall’Auditorium della Conciliazione a Roma, e la sera di Capodanno, il 31 dicembre con Capodanno in musica su Canale 5”. Impegni che devono ancora arrivare. Uno già ...

