Che cos'è la 'variante toscana' della mafia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - La toscana si conferma uno dei territori privilegiati per attività di riciclaggio e reati economico-finanziari su larga scala secondo il 'Quinto Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in toscana nel 2020'. Dallo studio, realizzato dalla Scuola Normale di Pisa su commissione della Regione toscana, emerge in parallelo che le azioni di prevenzione e contrasto portate avanti dalle direzioni antimafia e dalle procure non hanno subìto battute d'arresto. Nel rapporto relativo alla criminalità, curato dal ricercatore della Scuola Normale, Salvatore Sberna, si sottolinea che "in toscana ci sono strategie criminali diverse da quelle tradizionali usate dalle mafie: la loro presenza è pulviscolare perché queste organizzazioni esternalizzano ad ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Lasi conferma uno dei territori privilegiati per attività di riciclaggio e reati economico-finanziari su larga scala secondo il 'Quinto Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione innel 2020'. Dallo studio, realizzato dalla Scuola Normale di Pisa su commissioneRegione, emerge in parallelo che le azioni di prevenzione e contrasto portate avanti dalle direzioni antie dalle procure non hanno subìto battute d'arresto. Nel rapporto relativo alla criminalità, curato dal ricercatoreScuola Normale, Salvatore Sberna, si sottolinea che "inci sono strategie criminali diverse da quelle tradizionali usate dalle mafie: la loro presenza è pulviscolare perché queste organizzazioni esternalizzano ad ...

Che cos'è la 'variante toscana' della mafia

