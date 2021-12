Charles Leclerc spiega | “Giri utili per capire i nuovi pneumatici…”

Advertising

SpiroSpianada : - SpiroSpianada : - SpiroSpianada : - SpiroSpianada : - SpiroSpianada : -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

11° tempo per la Ferrari di, preceduto anche da Stroll (Aston Martin) e dal compagno Swhartzman, che lo ha sostituito nel pomeriggio. Terz'ultimo Verstappen, che ha però compiuto ben ...A Monaco Verstappen approfitta dell'assenza del polemanper conquistare il secondo successo stagionale, mentre Hamilton non va oltre la settima posizione dopo una qualifica opaca. Per ...Al termine della gara di Abu Dhabi il team principal della Rossa, Mattia Binotto, ha tessuto le lodi della sua coppia, a suo dire “la migliore in Formula 1“. Non è un mistero che buona parte del pubbl ...Ottava posizione per Charles Leclerc al termine della seconda sessione di prove libere ad Abu Dhabi. La Ferrari non vede l'ora che finisca questo weekend per concentrarsi definitivamente sul 2022, ann ...