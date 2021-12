Centri commerciali aperti il 26 dicembre, la Cisl: “Emergenza prorogata, ma non per loro” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È di martedì sera la notizia che il governo ha prorogato lo stato di Emergenza, per via dell’inasprimento dei dati relativi al contagio di Covid, nella forma “promossa” dalla variante Omicron. E già da martedì sera molte amministrazioni locali hanno provveduto a cancellare ogni forma di festeggiamento condiviso nelle piazze e nei paesi per Natale, San Silvestro e Capodanno. Ma le recriminazioni contro la “minacciata” apertura dei Centri commerciali per Santo Stefano non trovano particolare attenzione dalle direzioni dei grandi mall della provincia di Bergamo e neppure dalle amministrazioni comunali di competenza. “Le direzioni dei Centri commerciali di OrioCenter, Le due Torri , Alle Valli e le rispettive Amministrazioni comunali nello specifico Orio al Serio, Azzano San Paolo, Stezzano e Seriate – ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È di martedì sera la notizia che il governo ha prorogato lo stato di, per via dell’inasprimento dei dati relativi al contagio di Covid, nella forma “promossa” dalla variante Omicron. E già da martedì sera molte amministrazioni locali hanno provveduto a cancellare ogni forma di festeggiamento condiviso nelle piazze e nei paesi per Natale, San Silvestro e Capodanno. Ma le recriminazioni contro la “minacciata” apertura deiper Santo Stefano non trovano particolare attenzione dalle direzioni dei grandi mall della provincia di Bergamo e neppure dalle amministrazioni comunali di competenza. “Le direzioni deidi OrioCenter, Le due Torri , Alle Valli e le rispettive Amministrazioni comunali nello specifico Orio al Serio, Azzano San Paolo, Stezzano e Seriate – ...

