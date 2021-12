C’è un solo Papa per il Colle. La strana concorrenza all’italiana (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al direttore - Sul Quirinale Conte non lascia il pallino al centrodestra: Pinco è nostro.Giuseppe De Filippi Al direttore - Girano i nomi dei possibili nuovi inquilini del Quirinale. E’ il solito giro di valzer, un evergreen. E ogni volta mi ritorna in mente la vecchia storica collaudata regola dei conclavi: entrano papi ed escono cardinali. Ma forse sbaglio, non ho pratica di palazzi e sacrestie.Gino Roca I papi possono uscire cardinali solo quando ci sono altri cardinali. Ma quando gli altri cardinali non ci sono, per chi entra Papa, in un conclave, uscire cardinale è decisamente più difficile, e in politica, di papi possibili, in giro se ne vede solo uno. Al direttore - Nel suo ultimo volumetto (“Post-Coronial Studies”), il filosofo Maurizio Ferraris, dopo aver smontato magistralmente la favola degli “umani schiavi della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al direttore - Sul Quirinale Conte non lascia il pallino al centrodestra: Pinco è nostro.Giuseppe De Filippi Al direttore - Girano i nomi dei possibili nuovi inquilini del Quirinale. E’ il solito giro di valzer, un evergreen. E ogni volta mi ritorna in mente la vecchia storica collaudata regola dei conclavi: entrano papi ed escono cardinali. Ma forse sbaglio, non ho pratica di palazzi e sacrestie.Gino Roca I papi possono uscire cardinaliquando ci sono altri cardinali. Ma quando gli altri cardinali non ci sono, per chi entra, in un conclave, uscire cardinale è decisamente più difficile, e in politica, di papi possibili, in giro se ne vedeuno. Al direttore - Nel suo ultimo volumetto (“Post-Coronial Studies”), il filosofo Maurizio Ferraris, dopo aver smontato magistralmente la favola degli “umani schiavi della ...

Advertising

SimoneAlliva : C’è Mughini che scrive che “ottocentesco” è lo sciopero e non lo sfruttamento. Tutto appost’ [invece solo cuori pe… - ValeYellow46 : “Un Presidente C’è solo un Presidente” Oggi è stato un onore entrare al Quirinale e conoscere il nostro Presidente - minGiustizia : 'Non può accadere che un giudice svolga contemporeamente funzioni giurisdizionali e funzioni politiche, perché c'è… - Giadacut : @fuzzia90 Da una parte hai ragione, ma proprio ieri si è lamentata che non la fanno mai cucinare, infatti ha detto… - Divita14Franco : RT @valy_s: In #Spagna,2º paese più vaccinato d’Europa,le T.I. raggiungono il 12%. E cosa fanno? Niente Tamponi in ingresso? NO #STATODIEME… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è solo Baroni: "Sono contento della prestazione. Mancata solo qualcosa in attacco" Calcio Lecce