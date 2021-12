C'è l'Atalanta: per blindare il gruppo, la Roma cancella la festa di Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Concentrati al massimo sull'Atalanta. Per questo la Roma ha deciso di non fare la classica cena di squadra di Natale, in programma originariamente nelle prossime ore. Non solo: vista l'allerta Covid ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Concentrati al massimo sull'. Per questo laha deciso di non fare la classica cena di squadra di, in programma originariamente nelle prossime ore. Non solo: vista l'allerta Covid ...

Advertising

Atalanta_BC : Non c'è due senza tre... ?? Duván si aggiudica il titolo di ???????????? ???? ?????? ?????????? anche per il mese di novembre! ???? G… - SerieA : ?? Gasp ?? Per la prima volta nella sua storia l’@Atalanta_BC ha vinto 6?? trasferte di fila in #SerieATIM??… - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - diego_tvl : @nili987 @sscnapoli E il contesto qual è? Gli altri fanno molto ma molto meglio ? Ma mi sa che parli solo di coloro… - ReteSport : ??#Zaniolo sta bene! La conferma dalla seduta d'allenamento mattutina ?? -