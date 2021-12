CD Arenteiro-Valencia Copa del Rey | giovedì H 19 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Maxi Gomez titolare

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calcisticamente, è un momento felice per il: la squadra è unita, compatta e senza i campioni di qualche anno fa, sta tenendo un rendimento assolutamente più che accettabile, culminato nella vittoria dello scorso fine settimana nel derby con l’Elche, che ha proiettato i ragazzi i Bordalas in zona Europa. Proprio il tecnico ex Getafe, InfoBetting: Scommesse Sportive e