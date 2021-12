(Di mercoledì 15 dicembre 2021)(RM) – Dalle prime ore del mattino, nelle province di Roma e Latina, i Carabinieri della Compagnia distanno eseguendo, con l’ausilio di militari di altri reparti dell’Arma e velivoli del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, un’ordinanza che dispone misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 4 persone (3 in carcere e una ai domiciliari) gravemente indiziate dei reati di truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, indebito utilizzo di carte di pagamento e simulazione di reato. In totale sono però 9 le persone indagate, a vario titolo, per i medesimi reati. L’indagine è stata condotta, da gennaio a luglio 2021, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di...

Advertising

Lopinionista : Castel Gandolfo, scoperta una serie di truffe online: quattro arresti - ilmamilio : Quando Aldo Moro scrisse a Enrico Mattei di dimettersi dall’Eni: la lettera ritrovata nell’archivio storico di Cast… - DivinaCommediaQ : RT @MarioAlberti20: A Castel Gandolfo una serata dedicata a Dante Alighieri - MarioAlberti20 : A Castel Gandolfo una serata dedicata a Dante Alighieri - RomaReport : CAPUT MUNDI, Roma sulla stampa internazionale / Il nuovo spelacchio, la vicenda dei pacchi natalizi e dei rifiuti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Gandolfo

Teleuniverso

Maria in Trastevere, il palazzo pontificio e la Villa Barberini di. L'agevolazione si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo ...Niente più tassa sui rifiuti per le basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo e altri edifici, fra cui il palazzo pontificio di, l'Università ...ROMA (CRONACA) –L’indagine è stata condotta, da gennaio a luglio 2021, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Castel Gandolfo, ed ha consentito di accertare la consumazione di decine ...Roma. Scoperto un giro di truffe clandestino su territorio nazionale che ha portato nelle ultime ore a quattro arresti (3 in carcere e una ai domiciliari) da parte dei Carabinieri. Contattavano gli in ...