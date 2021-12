Caso procuratori, un giro da settanta milioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' l'evasione fiscale ipotizzata nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato alle perquisizioni nelle sedi di undici club di serie A e B di MARIO CONSANI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' l'evasione fiscale ipotizzata nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato alle perquisizioni nelle sedi di undici club di serie A e B di MARIO CONSANI

Advertising

100x100Napoli : Le parole di Giuffredi sul mondo dei procuratori - Jjuventushare : RT @daju29ro: Non una parola dalla redazione di @sportmediaset sul caso Suarez. In compenso fanno riferimento all'indagane sui procuratori… - daju29ro : Non una parola dalla redazione di @sportmediaset sul caso Suarez. In compenso fanno riferimento all'indagane sui pr… - danyalex1978 : @SandroSca Ovviamente l’inchiesta giudiziaria non c’entra nulla ?!? Ovviamente Paratici l’hanno cacciato a caso que… - ThomasMestre : @sedriano83 @AntoVitiello Il problema del Milan sono i giocatori regalati a zero. Nel caso del trequartista pure a… -