Caso plusvalenza Osimhen | parla Liguori | “Mai stato al Lille | il Napoli ci ha bruciati”

Il Caso plusvalenze continua a spaventare diversi club di Serie A. Nell'occhio del ciclone ci è andata la Juventus, indagata anche dalla Procura di Torino. Ma nella relazione di Covisoc sulle plusvalenze sospette ci è finito anche l'affare Osimhen tra Napoli e Lille. Al club francese, all'interno della trattativa, per una cifra di 20 milioni di euro, ci finirono tre giocatori della Primavera (Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri) e il terzo portiere Orestis Karnezis. Oggi, Luigi Liguori, uno dei tre giocatori usati come pedine di scambio per arrivare all'attaccante nigeriano, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. L'attaccante classe '98, attualmente all'Ercolanese, ha spiegato i fatti: "A ...

