Caso Osimhen, parla il giovane Liguori: “Mai stato a Lille, firmai a…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuova luce sulla questione plusvalenze e sul Caso Osimhen. L’attaccante nigeriano, passato dal Lille al Napoli, è al centro di un’indagine che sta passando sotto alla lente d’ingrandimento degli inquirenti. Nuovi dettagli sono emersi dalle parole di Luigi Liguori, punta classe 1998 che entrò nella trattativa insieme ad altri giovani. Il giovane, attualmente, gioca ad Ercolano in Eccellenza campana. Caso Osimhen, parla uno dei giovani coinvolti nella trattativa Ecco le parole del giovane attaccante entrato nell’affare che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli rilasciate al quotidiano La Repubblica: “Lille? Non ci sono mai stato. Giocavo in prestito alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuova luce sulla questione plusvalenze e sul. L’attaccante nigeriano, passato dalal Napoli, è al centro di un’indagine che sta passando sotto alla lente d’ingrandimento degli inquirenti. Nuovi dettagli sono emersi dalle parole di Luigi, punta classe 1998 che entrò nella trattativa insieme ad altri giovani. Il, attualmente, gioca ad Ercolano in Eccellenza campana.uno dei giovani coinvolti nella trattativa Ecco le parole delattaccante entrato nell’affare che ha portato Victordalal Napoli rilasciate al quotidiano La Repubblica: “? Non ci sono mai. Giocavo in prestito alla ...

