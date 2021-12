Caso Osimhen, Liguori torna sull’affare col Lille: “Mai stato lì” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Parla Luigi Liguori, uno dei giovani del Napoli (fu valutato 4 milioni) inseriti nell’affare col Lille per portare in maglia partenopea Victor Osimhen. Ai microfoni di Repubblica, il classe 1998, oggi all’Ercolano in Eccellenza, ha raccontato i dettagli della trattativa: “A giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione Osimhen. Voi che avreste fatto? Ne ho parlato con il mio agente e ho accettato. Il 30 giugno abbiamo firmato con il Lille. Però non siamo mai andati a Lille. Nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Parla Luigi, uno dei giovani del Napoli (fu valutato 4 milioni) inseriti nell’affare colper portare in maglia partenopea Victor. Ai microfoni di Repubblica, il classe 1998, oggi all’Ercolano in Eccellenza, ha raccontato i dettagli della trattativa: “A giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare ale firmare per tre anni, entrando nell’operazione. Voi che avreste fatto? Ne ho parlato con il mio agente e ho accettato. Il 30 giugno abbiamo firmato con il. Però non siamo mai andati a. Nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo ...

