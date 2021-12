Caso Infantino | la Giustizia svizzera fa ripartire l’indagine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli ex procuratori zurighesi Ulrich Weder e Hans Maurer sono i due nuovi procuratori generali straordinari della Confederazione. L’Assemblea federale li ha eletti stamani, rispettivamente con 189 e 188 voti su 192 schede valide, alla successione di Stefan Keller. La loro elezione non rappresenta una sorpresa. Sia Weder che Maurer erano stati proposti dalla Commissione giudiziaria L'articolo

Gli ex procuratori zurighesi Ulrich Weder e Hans Maurer sono i due nuovi procuratori generali straordinari della Confederazione. L'Assemblea federale li ha eletti stamani, rispettivamente con 189 e 18 ...