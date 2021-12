Caserma dei carabinieri in fiamme: militare si lancia dalla finestra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attimi di paura nella Caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto di Roma in zona Tor Di Quinto: un incendio è divampato all'ultimo piano della palazzina attorno alle 12.50. Le cause sono ancora da ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attimi di paura nelladeiSalvo D'Acquisto di Roma in zona Tor Di Quinto: un incendio è divampato all'ultimo piano della palazzina attorno alle 12.50. Le cause sono ancora da ...

Advertising

Corriere : Caserma dei carabinieri in fiamme a Roma: un militare si lancia dalla finestra per sfug... - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #Incendio #Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto, #Roma, #15dicembre 2021 3 - emanuelecarioti : #Incendio #Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto, #Roma, #15dicembre 2021 3 - AnnaLizzy68 : RT @BrunoIncazzato: @liliaragnar Nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine, a Roma, presso la Caser… - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #Incendio #Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto, #Roma, #15dicembre 2021 2 -