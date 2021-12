Casellati “Investire con coraggio sulla ripartenza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fiducia e ottimismo per il futuro. E’ il messaggio lanciato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, nel corso del consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare.“Io ho fiducia perchè al futuro bisogna guardare con speranza, soprattutto in questo momento che ci vede impegnati ad affrontare la fase di ripresa e insieme ci vede combattere con le recrudescenze dell’emergenza sanitaria – ha detto-. Dobbiamo ammetterlo: la nostra risposta alla crisi è stata eccezionale. Siamo stati responsabili nel contenere il contagio e insieme pronti nell’cone determinazione”.Il presidente del Senato ha poi ricordato che il Paese sta affrontando “una crisi logorante, per il suo andamento a intermittenza e ...