Casa, ecco il piano Ue per l'efficienza energetica. Dal 2030 le più inquinanti da classe G a F, le nuove a emissioni zero (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 2030 in poi i nuovi edifici privati non devono produrre emissioni nocive (la data per gli edifici pubblici è anticipata al 2027). Eventuali sanzioni sono demandate agli stati membri

