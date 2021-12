Casa del Mandolino Napoletano: giovedì 16 dicembre Gran Concerto di Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Casa del Mandolino Napoletano: giovedì 16 dicembre (ore 18.30) Gran Concerto di Natale con l’Orchestra “Mandolinisti Napoletani”. La Casa del Mandolino Napoletano, in occasione delle prossime festività natalizie, presenta “Mandolini in Concerto” Gran Concerto di Natale. Sul palcoscenico de La Casa del Mandolino Napoletano (piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli) l’Orchestra “Mandolinisti Napoletani” si esibirà in Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)del16(ore 18.30)dicon l’Orchestra “Mandolinisti Napoletani”. Ladel, in occasione delle prossime festività natalizie, presenta “Mandolini indi. Sul palcoscenico de Ladel(piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli) l’Orchestra “Mandolinisti Napoletani” si esibirà in

Advertising

FBiasin : Torna la #CoppaItalia e come tutti gli anni portiamo avanti l’inutile battaglia in nome del buonsenso: la coppett… - DSantanche : Prima #Draghi, ora #Ue: Giù le mani dalle case degli italiani. Dopo la riforma del catasto voluta dal #governo, arr… - AndreaVallascas : Il “casa per casa” del GENERALE FIGLIUOLO più che un invito ha il sapore di una minaccia, come predittivo di un att… - DanMan_010101 : RT @scenarieconomic: Il Generale #Figliuolo è stato nominato alla guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi): 'Pronti a vacci… - CeppaRacing : @_senzatesta Le prime sere per me sono state così. Solo che avevo un divano al posto del materasso. Non la scorder… -