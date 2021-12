Caro bollette, il fondo del governo non basta: la mazzata su luce e gas resta ma è dimezzata. Come funzioneranno gli sconti per il 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Più di così per ora il governo non sembra poter fare per calmierare i costi delle bollette di luce e gas per il nuovo anno. Dal Consiglio dei ministri di ieri, 14 dicembre, non sono arrivate novità sul fondo anti-rincari che resta quindi di 3,8 miliardi. Una cifra che dovrebbe essere sufficiente per azzerare gli aumenti per le famiglie più povere, oltre che dimezzare i rincari per tutte le altre. Una misura tampone che dovrà fare i conti con le incognite dei prossimi mesi, quando si capirà se l’aumento del costo del gas si rivelerà strutturale anziché un fenomeno temporaneo. Un’ipotesi che lo stesso ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, non ha mai escluso, immaginando ancora ieri di ricorrere alle riserve italiane: «per aumentare la quota di produzione nazionale del gas, a parità di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Più di così per ora ilnon sembra poter fare per calmierare i costi delledie gas per il nuovo anno. Dal Consiglio dei ministri di ieri, 14 dicembre, non sono arrivate novità sulanti-rincari chequindi di 3,8 miliardi. Una cifra che dovrebbe essere sufficiente per azzerare gli aumenti per le famiglie più povere, oltre che dimezzare i rincari per tutte le altre. Una misura tampone che dovrà fare i conti con le incognite dei prossimi mesi, quando si capirà se l’aumento del costo del gas si rivelerà strutturale anziché un fenomeno temporaneo. Un’ipotesi che lo stesso ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, non ha mai escluso, immaginando ancora ieri di ricorrere alle riserve italiane: «per aumentare la quota di produzione nazionale del gas, a parità di ...

matteosalvinimi : Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene… - fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - ignaziocorrao : Quindi per pagare le #bollette, secondo @matteosalvinimi , milioni di italiani 'per bene', come dice lui, dovranno… - simonamancini24 : RT @sole24ore: Caro bollette, Gola (AD Acea): 'Serve sostegno a famiglie in difficoltà' - Il Sole 24 ORE - Mirandola59 : RT @Patty66509580: Draghi nega di aver destinato al caro-bollette i fondi per i disabili. Ma è in ritardo di un anno. Il Fondo era stato at… -