Caro Bambin Gesù, per Natale vorrei una mitragliatrice. Con tante munizioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) The war on Christmas, la Guerra del Natale, è cosa di vecchia data. Vecchia, per molti aspetti, quanto la Storia degli Stati Uniti d’America, considerato che i primi a dichiararla – convinti com’erano ch’ogni celebrazione della Natività di Cristo fosse in contrasto col dettato della Bibbia – furono proprio quei pellegrini puritani che, all’alba del diciassettesimo secolo, sbarCarono dal Mayflower lungo le coste di quello che sarebbe poi diventato il Massachussetts. Sensibile alle loro richieste, nel 1642, re Carlo I abolì per real decreto qualsivoglia celebrazione che, in prossimità del 25 dicembre, non fosse in forma di pura meditazione e preghiera. E solo alla fine del secolo, con la ri-legalizzazione della baldoria natalizia, s’arrivò, per così dire, a un armistizio. Silente per oltre tre secoli, ma sempre attivo sotto le ceneri d’un rapido ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) The war on Christmas, la Guerra del, è cosa di vecchia data. Vecchia, per molti aspetti, quanto la Storia degli Stati Uniti d’America, considerato che i primi a dichiararla – convinti com’erano ch’ogni celebrazione della Natività di Cristo fosse in contrasto col dettato della Bibbia – furono proprio quei pellegrini puritani che, all’alba del diciassettesimo secolo, sbarno dal Mayflower lungo le coste di quello che sarebbe poi diventato il Massachussetts. Sensibile alle loro richieste, nel 1642, re Carlo I abolì per real decreto qualsivoglia celebrazione che, in prossimità del 25 dicembre, non fosse in forma di pura meditazione e preghiera. E solo alla fine del secolo, con la ri-legalizzazione della baldoria natalizia, s’arrivò, per così dire, a un armistizio. Silente per oltre tre secoli, ma sempre attivo sotto le ceneri d’un rapido ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: FOLLIA DELLA DESTRA USA 'Armi pesanti, armi letali. Armi per tutti e, in particolare, per quelli che delle celebrazioni n… - ilfattoblog : FOLLIA DELLA DESTRA USA 'Armi pesanti, armi letali. Armi per tutti e, in particolare, per quelli che delle celebra… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Bambin Straordinario ritorno di Josè Carreras al Teatro Filarmonico ...a Viterbo nella giuria del premio Ricci ed è stato bello come riprendere un discorso con un caro ... Davis, che evoca il suono di un tamburo offerto al Bambin Gesù. The Impossible Dream , brano musicale ...

Teatro Filarmonico (VR), 31 dicembre 2021: Gala di San Silvestro con Josè Carreras ...a Viterbo nella giuria del premio Ricci ed è stato bello come riprendere un discorso con un caro ... Davis, che evoca il suono di un tamburo offerto al Bambin Gesù. The Impossible Dream , brano musicale ...

Caro Bambin Gesù, per Natale vorrei una mitragliatrice. Con tante munizioni Il Fatto Quotidiano Così il profumo di mamma rilassa il bambino Che il senso dell’olfatto, per quanto spesso sottovalutato, sia uno dei nostri sistemi primari per reagire, sia di fronte ad un pericolo come una fuga di gas sia soprattutto quando incontriamo persone ...

Mons. Staglianò, “Letterà a Gesù bambino”/ “Su Babbo Natale ho detto la verità ma…” Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto, torna sulla polemica che lo ha visto protagonista dopo le frasi su Babbo Natale. Così scrive a Gesù ...

...a Viterbo nella giuria del premio Ricci ed è stato bello come riprendere un discorso con un... Davis, che evoca il suono di un tamburo offerto alGesù. The Impossible Dream , brano musicale ......a Viterbo nella giuria del premio Ricci ed è stato bello come riprendere un discorso con un... Davis, che evoca il suono di un tamburo offerto alGesù. The Impossible Dream , brano musicale ...Che il senso dell’olfatto, per quanto spesso sottovalutato, sia uno dei nostri sistemi primari per reagire, sia di fronte ad un pericolo come una fuga di gas sia soprattutto quando incontriamo persone ...Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto, torna sulla polemica che lo ha visto protagonista dopo le frasi su Babbo Natale. Così scrive a Gesù ...