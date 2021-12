Carmen Russo vede Soleil piangere e sentenzia | “Tu vittima di Alex? Eri anche complice”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ieri perSorge è stato un risveglio complicato senza il suo compagno di merende. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è crollata ed è scoppiata ain giardino. Poco doposi è avvicinata alla coinquilina ed ha fatto una sua analisi della soap opera ‘Chimica Artistica: Non è un Game (Io Esco)‘. “Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei suoi confronti? Lui voleva tenere entrambe le cose. Il bacio finale sarà stata una provocazione, ma era forte. Forse dovevi avere chiaro che se lui si è comportato in quel modo con una moglie, come si poteva comportare con un’amica? Ancora peggio ed era logico. se non ha rispetto per la moglie, figuriamoci per un’amica. Secondo me tu eri...