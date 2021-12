Capodanno senza concertone anche a Roma e Napoli. Pesa l'aumento dei contagi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prima Firenze e Mantova, poi Roma e Napoli. Il concertone di Capodanno, anche quest’anno non s’ha da fa. A Pesare sulle scelte l’aumento dei contagi dovuto anche alla diffusione della variante Omicron. “Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti Romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un’organizzazione impeccabile per la sicurezza. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei Romani e evitare assembramenti” ha spiegato l’assessore ai Grandi Eventi della capitale Alessandro ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prima Firenze e Mantova, poi. Ildiquest’anno non s’ha da fa. Are sulle scelte l’deidovutoalla diffusione della variante Omicron. “Era tutto pronto per celebrare ilin grande stile e riportareal centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artistini, una location spettacolare come il Circo Massimo e un’organizzazione impeccabile per la sicurezza. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute deini e evitare assembramenti” ha spiegato l’assessore ai Grandi Eventi della capitale Alessandro ...

