Capodanno Roma, annullato concertone: "Salute priorità" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' stato annullato il concertone di Capodanno a Roma. Lo annuncia in una nota Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale. "Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti Romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un'organizzazione impeccabile per la sicurezza. Coez, Blanco e Tommaso Paradiso avrebbero garantito una grande partecipazione di pubblico e l'interesse di tutti i media nazionali. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la Salute dei Romani e evitare assembramenti che possono aggravare una ...

