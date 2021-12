Capodanno a Roma | “Ora la priorità è la salute” | l’Ass Onorato annuncia l’annullamento del live di Coez | Paradiso e Blanco

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Era purtroppo nell’aria, appena confermata la proroga dello stato di emergenza da parte del governo, di fatto, in tutto il Paese sono stati ‘cautelativamente’ annullati tutti gli eventi di piazzati in occasione delle festività. Tra questi, anche il tradizionale ‘Concertone di’ atteso nella Capitale.essore Sport e Turismo di: “Costretti ad annullare ildial Circo Massimo” Come ha infatti riferito stamaneessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo diCapitale, Alessandro, “Era tutto pronto per celebrare ilin grande stile e riportareal centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ...

Agenzia_Ansa : Il Campidoglio annulla il concerto di Capodanno al Circo Massimo. L'assessore ai Grandi Eventi, Onorato, ufficializ… - Adnkronos : #Capodanno a #Roma, annullato il concertone: 'Salute priorità'. - MediasetTgcom24 : Roma, Gualtieri: Capodanno? Niente eventi con assembramenti #robertogualtieri - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, le città richiudono per le feste: niente evento di Capodanno a Milano, annullato a Roma. Dal Trentino alla Camp… - quotidianolazio : Roma, niente concertone di #Capodanno: annullato l'evento a Circo Massimo - -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Roma

Niente concerto di. Il Circo Massimo, il 31 dicembre, rimarrà vuoto . Non è il momento di portare migliaia di persone in piazza, il governo lo ha ribadito eha risposto. Ad annunciare lo stop all'...Su quali misure andrebbero attuate per le prossime feste in piazza a, l'epidemiologo è ... primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata die direttore scientifico della Società ...1' di lettura 15/12/2021 - “Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una ...Annullato il concerto di Capodanno a Roma a causa del Covid. Lo ha deciso l'Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di ...