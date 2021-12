Campania, Natale e Capodanno: De Luca firma nuova ordinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà pubblicata in giornata l’ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’ordinanza: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà pubblicata in giornata l’n. 27 del 15 dicembre 2021,ta dal Presidente Vincenzo De, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

