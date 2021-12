Campania, De Luca firma l’ordinanza per le feste: cosa c’è da sapere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza in cui da disposizioni sui comportamenti da tenere durante le feste L’arrivo del nuovo anno a Napoli (Getty Images)Il Presidente della Regione Campania ha comunicato che non verranno organizzate feste di piazza per il Capodanno 2022. Vietata anche la vendita di alcol da asporto nei giorni clou e divieto di consumo in aree pubbliche di cibo e bevande, esclusa l’acqua. Vincenzo De Luca, lo aveva anticipato ed ora ha emesso l’ordinanza numero 27. A partire dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022: “Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Ciò varrà nelle aree pubbliche, compresi gli spazi ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Governatore della, Vincenzo De, hato un’ordinanza in cui da disposizioni sui comportamenti da tenere durante leL’arrivo del nuovo anno a Napoli (Getty Images)Il Presidente della Regioneha comunicato che non verranno organizzatedi piazza per il Capodanno 2022. Vietata anche la vendita di alcol da asporto nei giorni clou e divieto di consumo in aree pubbliche di cibo e bevande, esclusa l’acqua. Vincenzo De, lo aveva anticipato ed ora ha emessonumero 27. A partire dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022: “Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Ciò varrà nelle aree pubbliche, compresi gli spazi ...

