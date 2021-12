Calendario scolastico, Sasso: “Niente anticipi o prolungamenti delle vacanze” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anticipo o prolungamento delle vacanze di Natale per raffreddare la curva dei contagi? Nelle scorse ore si è diffusa questa ipotesi, ma il governo smentisce prima con la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia e poi con il suo collega, Rossano Sasso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anticipo o prolungamentodi Natale per raffreddare la curva dei contagi? Nelle scorse ore si è diffusa questa ipotesi, ma il governo smentisce prima con la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia e poi con il suo collega, Rossano. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Calendario scolastico Rimini. Vaccino obbligatorio: la scuola prova a reggere Il mondo scolastico a dir poco già sotto pressione (qualche giorno fa erano addirittura 68 le classi in ...messa in isolamento) si prepara a vivere un altro d - day da circoletto rosso sul calendario. O ...

SE DIFENDI LA VITA O VUOI ISTRUIRE I TUOI FIGLI SEI CONSIDERATO UN CRIMINALE IN FRANCIA E SPAGNA Sono stati raggiunti accordi su diverse questioni e il calendario deve ancora essere definito. È ... invece, che questi alunni avranno un'ora persa nell'orario scolastico, come è avvenuto in pratica ...

Calendario scolastico, Sasso: “Niente anticipi o prolungamenti delle vacanze” Orizzonte Scuola VACANZE DI NATALE ANTICIPATE Nuova conferma dopo il no di Bianchi: Di Berardino si accoda alla decisione del ministro, e ribadisce il no alle vacanze di Natale anticipate ...

Anche l’open day con green pass Il calendario dell’Ic “Ungaretti“ Nei mesi di dicembre e gennaio, nel rispetto delle direttive vigenti anti Covid, il Dirigente scolastico, prof. Gino Carignani, e i docenti della scuola secondaria di primo grado ‘Leonardo da Vinci’ d ...

