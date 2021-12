Calciomercato Napoli: Neuhaus nel mirino, ci sono grandi piani per il futuro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli sta valutando vari movimenti di Calciomercato, tra questi c’è quello relativo a Florian Neuhaus, giocatore che milita in Bundesliga. Gli azzurri per il il mercato di gennaio hanno già le idee chiare, con l’acquisto anticipato di Mandava che diventa ogni giorno sempre più probabile. Le cifre richieste dal Lille, per il giocatore che va in scadenza a giugno del 2022, sono quelle giuste. Calciomercato Napoli: tutti i nomi Ma il Napoli ragiona anche per il futuro e secondo Corriere dello Sport la società partenopea sta lavorando sul Calciomercato anche del futuro: I piani di giugno sono ambiziosi: Bremer del Torino piace molto, ma di certo non è un saldo. Al momento i ruoli più ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsta valutando vari movimenti di, tra questi c’è quello relativo a Florian, giocatore che milita in Bundesliga. Gli azzurri per il il mercato di gennaio hanno già le idee chiare, con l’acquisto anticipato di Mandava che diventa ogni giorno sempre più probabile. Le cifre richieste dal Lille, per il giocatore che va in scadenza a giugno del 2022,quelle giuste.: tutti i nomi Ma ilragiona anche per ile secondo Corriere dello Sport la società partenopea sta lavorando sulanche del: Idi giugnoambiziosi: Bremer del Torino piace molto, ma di certo non è un saldo. Al momento i ruoli più ...

