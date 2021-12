Calciomercato Napoli, gli azzurri pensano al futuro: occhi puntati su un giovane talento del Valencia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli pensa al futuro. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha sempre i fari accesi sui giovani talenti che crescono in Europa e questa volta potrebbe pescare dal Valencia. Thierry Correia Napoli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta seguendo il giovane Thierry Correia, terzino destro del Valencia. Classe ’99, il giocatore portoghese gioca nel ruolo di terzino destro, ma all’occorrenza può essere utilizzato anche sulla fascia opposta. Arrivato dallo Sporting Lisbona nel 2019 per 12 milioni di euro, con il Valencia ha collezionato 45 presenze e messo a segno due reti. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilpensa al. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha sempre i fari accesi sui giovani talenti che crescono in Europa e questa volta potrebbe pescare dal. Thierry CorreiaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilsta seguendo ilThierry Correia, terzino destro del. Classe ’99, il giocatore portoghese gioca nel ruolo di terzino destro, ma all’occorrenza può essere utilizzato anche sulla fascia opposta. Arrivato dallo Sporting Lisbona nel 2019 per 12 milioni di euro, con ilha collezionato 45 presenze e messo a segno due reti.

