Calciomercato Napoli: blitz per Mandava del Lille. Gli aggiornamenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Napoli: obiettivo Reinildo Mandava del Lille per rinforzare la fascia. La strategia del club azzurro Il Napoli è alla ricerca di alcuni innesti per il mercato di gennaio. Uno degli obiettivi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è Reinildo Mandava, terzino classe '94 in scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Mandava Napoli – «Il club valuta la possibilità di anticipare a gennaio l'ingaggio di Mandava, terzino sinistro del Lille, che il club azzurro ha in pugno dall'estate precedente. Il giocatore del Mozambico è quasi uno svincolato, considerando che il suo contratto scadrà a giugno 2022 e il rinnovo è ...

