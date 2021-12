Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Frattesi | c’è anche Maldini

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - MCalcioNews : Pellegatti: 'Tutto sulle voci di uno scambio Bremer-Pobega. Tifosi del Milan divisi' - sportal_it : Milan, il Lille fa muro sul nuovo obiettivo di mercato - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Tutti pazzi per #Frattesi - sportli26181512 : Milan-Milenkovic, affare complicato: troppi i 15 milioni che chiede la Fiorentina: Nikola Milenkovic, difensore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

: i rossoneri avrebbero messo Botman del Lille nel mirino per sostituire l'infortunato Kjaer Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per trovare un sostituto di Simon Kjaer. ...Commenta per primo Davide Frattesi è il centrocampista del momento in casa Sassuolo , e su di lui hanno messo gli occhi, Juventus, Inter, Atalanta e Napoli.Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è stato a lungo nel mirino del Milan in passato e ora che i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centrale per gennaio il suo nome ...Il calciomercato invernale vedrà il sicuro acquisto di un nuovo centrale da parte del Milan: Maldini accelera, Inter verso la beffa.