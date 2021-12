Calciomercato Milan, occhi su Frattesi ma la concorrenza è fittissima: le ultime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri seguono con attenzione Frattesi, ma per il centrocampista del Sassuolo la concorrenza è fittissima Davide Frattesi sta mostrando tutte le sue potenzialità con la maglia del Sassuolo, attirando diversi top club italiani. Come riporta l’edizione de La Repubblica, oltre al Milan, vi sarebbero anche Inter, Napoli, Juventus e Atalanta sul gioiellino neroverde. È alquanto possibile che si possa scatenare una vera e propria asta in estate per arrivare al cartellino del classe ’99. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): i rossoneri seguono con attenzione, ma per il centrocampista del Sassuolo laDavidesta mostrando tutte le sue potenzialità con la maglia del Sassuolo, attirando diversi top club italiani. Come riporta l’edizione de La Repubblica, oltre al, vi sarebbero anche Inter, Napoli, Juventus e Atalanta sul gioiellino neroverde. È alquanto possibile che si possa scatenare una vera e propria asta in estate per arrivare al cartellino del classe ’99. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

