Calciomercato Milan: il rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dal Lille! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Milan si mette in moto per il mercato di gennaio, la prima necessità della squadra di Pioli è quella di colmare il vuoto in difesa lasciato da Simon Kjaer, a seguito del grave infortunio al ginocchio rimediato contro il Genova. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero puntato gli occhi sul 21enne Sven Botman, roccioso difensore centrale alto 1.90 cm, attualmente sotto contratto con il Lille. Tomori e KjaerBotman grazie alla sua età rappresenta l’identikit perfetto di calciatore utile al Milan, sia per il presente ma anche per un prossimo futuro, l’idea della dirigenza rossonera infatti è quella di creare una rocciosa e giovane coppia di difesa insieme a Tomori. Il piano di Maldini per portare il nazionale Olandese sotto la madonnina, prevede un prestito oneroso con diritto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsi mette in moto per il mercato di gennaio, la prima necessità della squadra di Pioli è quella di colmare il vuoto inlasciato da Simon Kjaer, a seguito del grave infortunio al ginocchio rimediato contro il Genova. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero puntato gli occhi sul 21enne Sven Botman, roccioso difensore centrale alto 1.90 cm, attualmente sotto contratto con il Lille. Tomori e KjaerBotman grazie alla sua età rappresenta l’identikit perfetto di calciatore utile al, sia per il presente ma anche per un prossimo futuro, l’idea della dirigenza rossonera infatti è quella di creare una rocciosa e giovane coppia diinsieme a Tomori. Il piano di Maldini per portare il nazionale Olandese sotto la madonnina, prevede un prestito oneroso con diritto ...

