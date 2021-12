Calciomercato Milan: Conti in uscita. La situazione del terzino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Milan: Andrea Conti lascerà il club rossonero nella sessione invernale. Le ultime sul terzino Il mercato del Milan è iniziato da qualche settimana. Dopo l’infortunio di Simon Kjaer i rossoneri starebbero seguendo diversi profili per sostituirlo. Stando a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, Maldini e Massara sarebbero al lavoro per piazzare anche qualche esubero in uscita da Milanello: tra questi Andrea Conti. L’agente del giocatore starebbe trovando la giusta sistemazione per il proprio assistito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): Andrealascerà il club rossonero nella sessione invernale. Le ultime sulIl mercato delè iniziato da qualche settimana. Dopo l’infortunio di Simon Kjaer i rossoneri starebbero seguendo diversi profili per sostituirlo. Stando a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, Maldini e Massara sarebbero al lavoro per piazzare anche qualche esubero indaello: tra questi Andrea. L’agente del giocatore starebbe trovando la giusta sistemazione per il proprio assistito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Botman in pole per la difesa. Con Tomori è la coppia del futuro? #Milan - Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - gilnar76 : Calciomercato #Milan LIVE: casting per il difensore, derby per Frattesi e Muriel #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Milenkovic, la richiesta della #Fiorentina #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Napoli, le ultime sugli infortunati: Zielinski torna in campo, per Mario Rui e Fabián solo palestra, su Osimhen...:… -