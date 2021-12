Calciomercato Lazio, Sarri accontentato da Tare e Lotito: gli obiettivi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Lazio: Tare e Lotito hanno deciso di accontenTare Sarri regalandogli i rinforzi richiesti La cena di Natale di ieri sera in casa Lazio è servita anche per ultimare le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. Tare e Lotito, nei limiti del possibile e sempre con un occhio a conti e uscite degli esuberi (Vavro, Jony, Durmisi, Escalante e Muriqi su tutti) hanno tutta l’intenzione di accontenTare Maurizio Sarri. Come riportano le edizioni de Il Messaggero e della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, gli obiettivi principali sono una punta e un terzino sinistro, con Sarri che gradirebbe anche un centrale ma con meno urgenza rispetto agli altri ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021)hanno deciso di accontenregalandogli i rinforzi richiesti La cena di Natale di ieri sera in casaè servita anche per ultimare le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio., nei limiti del possibile e sempre con un occhio a conti e uscite degli esuberi (Vavro, Jony, Durmisi, Escalante e Muriqi su tutti) hanno tutta l’intenzione di accontenMaurizio. Come riportano le edizioni de Il Messaggero e della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, gliprincipali sono una punta e un terzino sinistro, conche gradirebbe anche un centrale ma con meno urgenza rispetto agli altri ...

