Calciomercato Bologna, possibile scambio di esterni con la Lazio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mihajlovic ha chiesto un esterno per rinforzare la rosa a sua disposizione. possibile scambio tra Bologna e Lazio Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino Mihajlovic ha chiesto al Bologna due acquisti per gennaio: un laterale destro e un vice-Arnautovic. Sulla fascia, a parte Pedersen del Feyenoord che è un obiettivo ormai da settimane, i rossoblu stanno seguendo con interesse anche Stryger Larsen che a giugno andrà in scadenza con l’Udinese, e Manuel Lazzari della Lazio, anche se per quest’ultimo la trattativa potrebbe decollare solo nel caso in cui i biancocelesti dovessero chiedere Orsolini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mihajlovic ha chiesto un esterno per rinforzare la rosa a sua disposizione.traSecondo quanto riportato dal Resto del Carlino Mihajlovic ha chiesto aldue acquisti per gennaio: un laterale destro e un vice-Arnautovic. Sulla fascia, a parte Pedersen del Feyenoord che è un obiettivo ormai da settimane, i rossoblu stanno seguendo con interesse anche Stryger Larsen che a giugno andrà in scadenza con l’Udinese, e Manuel Lazzari della, anche se per quest’ultimo la trattativa potrebbe decollare solo nel caso in cui i biancocelesti dovessero chiedere Orsolini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

