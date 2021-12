Calcio | Uefa-Conmebol | il 1 giugno Italia-Argentina a Londra

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Si terrà ail 1°la 'Finalissima'. Ad annunciare sede e data dell'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America sono state oggi, che contestualmente hanno confermato l'inaugurazione per l'inizio del nuovo anno di un ufficio congiunto aper coordinare progetti di comune interesse nonché l'organizzazione di una serie di eventi calcistici nella capitale inglese. "Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con-ha detto il presidenteAleksander Ceferin- e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo dele i suoi benefici per la società è ulteriormente ...

...agire insieme per lo sviluppo dele i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo protocollo d'intesa - spiega - C'è una lunga tradizione di collaborazione trae ......e per il suo eccezionale lavoro alla guida delsudamericano". Il presidente CONMEBOL, Alejandro Domínguez: "Siamo immensamente soddisfatti dei frutti che stiamo raccogliendo insieme alla, ...Roma, 15 dic. Si terrà a Londra il 1° giugno la 'Finalissima' Italia-Argentina. Ad annunciare sede e data dell'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e ...Dopo le prime indiscrezioni, ecco l'ufficialità. In seguito ad un accordo e un principio di intesa tra UEFA e CONMEBOL la ...