Calcio | Trentalange | “Violenza su giovani arbitri strazia cuore”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, parla il presidente dell’AIA Alfredo. L’ex fischietto ha presentato il progetto di legge sull’inasprimento delle pene contro chi si macchia di violenze sui fischietti: “Dico grazie a nome di tutta l’Aia, che eè fatta di 30mila persone di cui 18mila sono, molti 14, 16, 17 anni. Pensare che questi ragazzi siano oggetti diilTutti abbiamo nell’immaginario collettivo l’ideale dell’arbitro presuntuoso che rovina le domeniche ai tifosi, ma in realtà sono persone che amano ile provano ad assumere delle decisioni spesso difficili da prendere in un ambiente ostile. Non è piuù tollerabile in un momento in cui non è semplice reclutare”. ...

Pensare che questi ragazzi siano oggetti di violenza, strazia il cuore", il commento del presidente dell'Aia Alfredo. Per sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica, nel turno ......che amano ile provano ad assumere delle decisioni spesso difficili da prendere in un ambiente ostile. Non è più tollerabile in un momento in cui non è semplice reclutare arbitri"....Intervenuto in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, parla il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange. L'ex fischietto ha presentato il progetto di legge sull'inasprimento delle pene contro chi ...La politica scende in campo contro la violenza sugli arbitri, con una proposta di legge che prevede il nuovo reato di omicidio preterintenzionale, oltre all'inasprimento delle pene (non inferiori a 5 ...