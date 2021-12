Calcio, sorteggio Nations League: l’Italia di Roberto Mancini in prima fascia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nyon (Svizzera) nuovamente protagonista in fatto di sorteggi calcistici. Domani, giovedì 16 dicembre (ore 18.00), si terrà l’appuntamento con le urne per stabilire la fase a gironi della UEFA Nations League. l’Italia di Roberto Mancini, grazie al terzo posto ottenuto nella precedente edizione, sarà in prima fascia della Lega A insieme ai campioni in carica della Francia, la Spagna finalista e il Belgio, che gli azzurri hanno sconfitto a Torino il 10 ottobre nella Finale del 3°/4° posto. Questo significa che la Nazionale non avrà nel proprio girone queste selezioni. Come da regolamento, le 16 squadre della Lega A saranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro, con le prime classificate che si qualificheranno per la Final Four in programma nel giugno 2023, mentre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nyon (Svizzera) nuovamente protagonista in fatto di sorteggi calcistici. Domani, giovedì 16 dicembre (ore 18.00), si terrà l’appuntamento con le urne per stabilire la fase a gironi della UEFAdi, grazie al terzo posto ottenuto nella precedente edizione, sarà indella Lega A insieme ai campioni in carica della Francia, la Spagna finalista e il Belgio, che gli azzurri hanno sconfitto a Torino il 10 ottobre nella Finale del 3°/4° posto. Questo significa che la Nazionale non avrà nel proprio girone queste selezioni. Come da regolamento, le 16 squadre della Lega A saranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro, con le prime classificate che si qualificheranno per la Final Four in programma nel giugno 2023, mentre ...

