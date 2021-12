Calcio: Serie A, gli arbitri della 18° giornata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 18esima giornata di Serie A in programma domenica 19 dicembre: Lazio-Genoa (venerdì 17, ore 18.30): Pairetto; Salernitana-Inter (venerdì 17, ore 20.45): Mariani; Atalanta-Roma (sabato 18, ore 15): Irrati; Bologna-Juventus (sabato 18, ore 18): Orsato; Cagliari-Udinese (sabato 18, ore 20.45): Maresca; Fiorentina-Sassuolo (ore 12.30): Serra; Spezia-Empoli (ore 15): Volpi; Sampdoria-Venezia (ore 18): Abisso; Torino-Verona (ore 18): Fabbri; Milan-Napoli (ore 20.45): Massa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Gli18esimadiA in programma domenica 19 dicembre: Lazio-Genoa (venerdì 17, ore 18.30): Pairetto; Salernitana-Inter (venerdì 17, ore 20.45): Mariani; Atalanta-Roma (sabato 18, ore 15): Irrati; Bologna-Juventus (sabato 18, ore 18): Orsato; Cagliari-Udinese (sabato 18, ore 20.45): Maresca; Fiorentina-Sassuolo (ore 12.30): Serra; Spezia-Empoli (ore 15): Volpi; Sampdoria-Venezia (ore 18): Abisso; Torino-Verona (ore 18): Fabbri; Milan-Napoli (ore 20.45): Massa.

