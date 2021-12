Calcio, Sergio Aguero in lacrime annuncia il suo ritiro: 'La mia salute prima di tutto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'attaccante del Barcellona e dell'Argentina Sergio Aguero annuncia, in lacrime, il suo ritiro dal Calcio, poco piu' di un mese dopo che al 33enne e' stato diagnosticato un problema cardiaco. "Faccio ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'attaccante del Barcellona e dell'Argentina, in, il suodal, poco piu' di un mese dopo che al 33enne e' stato diagnosticato un problema cardiaco. "Faccio ...

calciomercatoit : ??Sergio #Aguero in lacrime annuncia il suo ritiro dal calcio giocato per un problema cardiaco ??Ci mancherai Kun! - Agenzia_Ansa : Sergio 'Kun' Aguero ha annunciato il suo ritiro dal calcio dopo una crisi di aritmia. 'È un momento molto difficile… - ilpost : Sergio Agüero smetterà di giocare a calcio per problemi cardiaci - GennaroLenza : RT @calcioinglese: Il quarto miglior marcatore della storia della Premier League. Basta questo per raccontare cosa è stato Sergio Aguero pe… - Black_or_Balboa : RT @tvdellosport: ??“ Sono orgoglioso della mia carriera. Non avrei mai pensato di giocare in Europa e di questo sono molto grato” Queste l… -