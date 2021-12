Calcio, Sergio Aguero annuncia il ritiro su consiglio dei medici dopo un’aritmia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il calciatore argentino Sergio Aguero, detto “El Kun”, oggi ha annunciato il suo ritiro: il giocatore del Barcellona, ex Manchester City, aveva sofferto di un’aritmia cardiaca nella partita contro l’Alaves del 30 ottobre. La decisione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Camp Nou, alla quale era presente anche il presidente del club catalano, Joan Laporta. Questo l’annuncio dell’attaccante sudamericano, visibilmente emozionato: “Ho deciso di smettere di giocare a Calcio professionistico. È un momento molto difficile. Ero nelle buone mani dei medici, mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare e ho preso questa decisione una settimana o dieci giorni fa. Ho fatto del mio meglio per vedere se c’era qualche speranza ma non è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il calciatore argentino, detto “El Kun”, oggi hato il suo: il giocatore del Barcellona, ex Manchester City, aveva sofferto dicardiaca nella partita contro l’Alaves del 30 ottobre. La decisione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Camp Nou, alla quale era presente anche il presidente del club catalano, Joan Laporta. Questo l’annuncio dell’attaccante sudamericano, visibilmente emozionato: “Ho deciso di smettere di giocare aprofessionistico. È un momento molto difficile. Ero nelle buone mani dei, mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare e ho preso questa decisione una settimana o dieci giorni fa. Ho fatto del mio meglio per vedere se c’era qualche speranza ma non è ...

Advertising

SkySport : Sergio #Aguero, la carriera del Kun: dagli esordi al ritiro #SkySport - calciomercatoit : ??Sergio #Aguero in lacrime annuncia il suo ritiro dal calcio giocato per un problema cardiaco ??Ci mancherai Kun! - Agenzia_Ansa : Sergio 'Kun' Aguero ha annunciato il suo ritiro dal calcio dopo una crisi di aritmia. 'È un momento molto difficile… - tura60 : RT @rainiero43: La star del Barcellona Sergio Aguero (33) scoppia in lacrime mentre conferma il ritiro dal calcio a causa di un problema al… - robymark1 : RT @ilsaggiocarlino: Sergio Aguero, uno dei più forti calciatori del mondo, si ritira ufficialmente dal calcio a causa della sua benigna in… -